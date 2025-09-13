◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、３着までに秋華賞・Ｇ１の優先出走権）前日最終オッズが９月１３日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気はオークス馬の（１１）カムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）で３・８倍。これにＮＨＫマイルＣで３着だった（８）チェルビアット（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）が６・２倍で続く。きょうだいに愛知