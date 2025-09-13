YouTube動画「日本唯一の物理ビットコインコレクター様の逸品を特別にご紹介！」で、アンティークコインマニアの怜子氏が「物理ビットコイン」の世界について熱く語った。今回の動画では、ヘリテイジオークションで話題となったPhysical Cryptocurrency Featuring the Otoh Collection, Part IVの様子や、伝説的なカサシウス・インゴットバーなど、希少な物理ビットコインの数々が紹介された。