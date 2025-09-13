人気バンド「東京スカパラダイスオーケストラ」が12日深夜放送の日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜0・59）に、メンバー9人そろってゲスト出演。超大物アーティストとのコラボについて語った。これまでさまざまなアーティストとコラボしてきたスカパラは、今年は新たなシリーズとして、対面しながら熱く歌い合う「VS.シリーズ」を展開。その相手は3ピースバンド「Chevon」と「TK from 凛として時雨」、ロックバンド「B'z」