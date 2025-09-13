昨夜、貨物室から火災が発生したという警報で関西空港の滑走路に緊急着陸したアメリカのユナイテッド航空機。その後の地元の消防の調べで、火災が起きてなかったことがわかりました。国交省大阪航空局によりますと、昨夜7時すぎ、アメリカのユナイテッド航空32便が飛行中に機内の貨物室で出火を示す警告が出たため、関西空港の滑走路に緊急着陸。乗客乗員142人全員が脱出し、5人が軽いけがをしました。泉州南広域消防本部によりま