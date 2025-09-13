フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１３日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「爆笑トレード物語！」。プロ野球ＯＢが、今だから話せる裏話を披露した。首位打者に輝いた経験もある鉄平氏は、中日から楽天へのトレードを機に大ブレーク。「僕、中日にいた時に（在籍の）５年間でヒット５本しか打ってなかったんですよ。楽天にトレードをきっかけに、移籍の１年目でヒット１２０本、打率３割越