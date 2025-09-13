【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）【映像】山本が称えた超絶ジャンピングキャッチドジャースの山本由伸投手が、ベッツの超絶ファインプレーにガッツポーズを見せた。1ー1の同点に追いついた直後の7回裏、先頭アダメズのライナー性の当たりは三遊間へ。レフト前ヒットかと思われたが、ショートのベッツは手を大きく伸ばしてジャンプ。ボールはグラブに吸い込まれ、シ