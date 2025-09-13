１分間最強を決める人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１７回大会に向けた一次オーディションの模様が１２日、朝倉海のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、自称喧嘩１万戦無敗の男が大騒動を起こした。足立区の喧嘩自慢として登場したこともある“足立のタイソン”は溝口勇児ＣＯＯを標的にしているが、今回は溝口氏は不在。「なんでそれ先に言ってくれないんすか？溝口とためにだけ