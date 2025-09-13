気象台は、午後5時57分に、洪水警報を登別市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を白老町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・登別市に発表 13日17:57時点胆振地方では、14日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■登別市□洪水警報【発表】14日明け方にかけて警戒■白老町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨