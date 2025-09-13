低気圧や前線の影響で、13日夜から14日明け方にかけて北海道では線状降水帯が発生する恐れがあります。日本海側に伸びる前線が活発になっていて低気圧が近づく北海道では、激しい雨が降り続き、14日明け方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があり、北海道では14日夕方までに180mmの雨が予想されています。線状降水帯が発生した場合には局地的に、さらに雨の量が急激に増える恐れ