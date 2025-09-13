二宮和也（42）が13日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた主演映画「8番出口」（川村元気監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。作品を「僕史上、最も変わっている話ですし、僕の作品の中で1番、僕が長く出ているのは間違いない。ずっと出ている」と評した。8月29日の初日から12日までに興行収入（興収）24億9000万円、動員127万人を記録しているが「そもそも、原作に話がないですからね。僕にとって、奇跡が起きまくって