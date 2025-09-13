ミラノ・コルティナ五輪に向けて日本代表決定戦に臨んだロコ・ソラーレだったが、ダブルラウンドロビン（出場３チームによる２回戦総当たり）で３位となり、２位と３位チームによるタイブレークに回ってフォルティウスに敗戦。銅メダルを獲得した2018年平昌五輪、銀メダルの2022年北京五輪に続いての３大会連続の五輪出場の夢が絶たれた。日本代表決定戦のタイブレークでフォルティスに敗れたロコ・ソラーレ試合終了後から、選