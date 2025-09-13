トップチーム復帰となるようだ。『Manchester Evening News』によると、マンチェスター・シティに所属するカルビン・フィリップスがシティのプレミアリーグメンバーに登録された。フィリップスは2022年にリーズからやってきたMFで、ロドリと中盤でポジションを争うかに思われたが、肩の怪我も重なって出番を失い、現状では構想外となっている。そのため23-24シーズンは後半戦からウェストハムへ、昨季の24-25シーズンはイプスウィ