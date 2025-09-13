ヒルトン東京は、「魔女と魔法使いの学校」をテーマにした秋のスイーツビュッフェを9月9日から11月13日まで開催する。デザートは、キャラメルチョコレートタルト「ウィザードのマロン集会」、レモンゼストや柚子など柑橘シロップを纏わせた「シトラスで封印された密書」、赤ワインでコンポートした無花果を忍ばせた「オナーズウィッチの証」、ヨーグルトムースの中にキャラメリゼしたリンゴ、マカデミアナッツを忍ばせた「学生寮の