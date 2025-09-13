宇部市で一流の音楽家のレッスンが受けられるミュージックキャンプ宇部がきょう(13日)から始まりました。宇部市俵田邸で行われているミュージックキャンプ宇部。元札幌交響楽団首席奏者のチェリスト、桜庭茂樹さんや元日本フィルハーモニー交響楽団首席奏者でヴァイオリニスト、石井啓一郎さんらが県内外から集まった演奏家に直接レッスンします。ひとりひとりに対し、表現や息の吸い方など細かい部分まで