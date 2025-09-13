県内企業の商品や地元の飲食店について知ってもらおうというイベントがきょう(13日)周南市で初めて開かれました。徳山駅前周辺で開かれた山口もっとセレクション。県内の企業や飲食店の商品に愛着をもってもらおうと初めて開かれました。今回は、グルメとお土産の2つの部門に31店舗が出店し通りかかった人たちが好みの商品を買ったりお昼ご飯を食べたりして3連休の初日を楽しんでいました。（ 周南青年会議所宗藤悠太理事長）「