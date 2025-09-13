俳優の剛力彩芽（33）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。ぱっつん前髪に制服姿を披露した。【写真】「違和感ないのがさすが」“ぱっつん前髪×制服姿”を披露した剛力彩芽※3.4枚目「連続ドラマW 『怪物』ご覧いただきありがとうございました」とつづり、撮影オフショットを複数枚アップ。前髪がそろったボブヘアで制服に身を包み笑顔を見せる姿など、さまざまな表情のオフショットを披露した。この投稿にファン