◇パ・リーグ日本ハム―西武（2025年9月13日エスコンF）日本ハムの斎藤友貴哉投手（30）が13日、本拠での西武戦に4番手として救援登板。11球中9球が直球で161キロを5球マークする異次元投球を見せて本拠地を沸かせた。斎藤は4―2の8回からマウンドに上がると、自慢の豪速球がうなりを上げた。先頭の滝沢に対して158キロ、159キロ直球を投じてあっさりと2ストライク。3球目の158キロは外角高めに外れたが、4球目の外角低