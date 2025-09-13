日本人が一生で食べる卵の数を表現した「EARTHMART」の展示＝8日、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博閉幕まで13日で1カ月となり、パビリオンの見納めが近づいている。食がテーマの「EARTHMART（アースマート）」の展示は、生きるのに欠かせない食事の裏にある動植物の命の重みを、空間デザインを凝らして表現。一生で食べる卵の数をはじめ日常では気付きにくい命を食べることの意義を可視化した。空中を回遊するようにイワ