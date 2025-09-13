神奈川県鎌倉市の江ノ島電鉄鎌倉高校前駅近くの踏切に、訪日客を中心とする観光客が押し寄せている問題で、鎌倉市は１３〜１６日の４日間、新たに踏切西側の公園に撮影エリアを設け、周辺に市職員を配置して観光客を誘導し、マナー向上を呼びかける実証実験を行う。踏切はバスケットボール漫画「スラムダンク」の「聖地」として知られ、２０１０年代から観光客が増加。特に２２年の映画公開以降は訪日客らの混雑に拍車がかかっ