ＪＲＡは６日の札幌５Ｒ新馬戦（芝１５００メートル）における競走除外について１３日、中山と阪神競馬場で記者説明会を行った。レース前の装鞍所入所時に、テーオーレックス（牡２歳、栗東・岡田）の個体照合を行ったところ、同馬が実際は僚馬のヒエンジョー（牡２歳）であったことが発覚し、競走除外になっていた。両馬の入厩時の状況を詳しく調査したところ、札幌競馬場入厩時に入れ替わっていたことが判明した。ＪＲＡは