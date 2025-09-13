熊本市の商業施設サクラマチ クマモトに、新たなランドマークとして「くまモン」と「ひごまる」の像がお目見えしました。お披露目されたのは、くまモンと熊本市のイメージキャラクター「ひごまる」のモニュメントです。サクラマチ クマモトがあす開業6周年を迎えるのを記念して、2階コンコースに設置されました。モニュメントは高さ約3メートル、幅約3.3メートルで、くまモンとひごまるがひと