熊本県内の自動車ディーラーでつくる協議会が、熊本市で「交通安全の集い」を開催しました。交通事故防止などを呼びかけようと1991年から開いているもので、西治三朗会長が「事故のない社会の実現を目指す」とあいさつし、会員が大会宣言を読み上げました。