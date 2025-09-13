中学生以下の北陸最強のジュニア棋士を決める将棋大会が、金沢市で開かれました。この大会は北陸のジュニア将棋を盛り上げようと読売新聞北陸支社が創設しことしで4回目となります。予選には、中学生以下のおよそ100人が参加し、各県の代表が本大会に臨みました。上級者向けの「竜王クラス」では12人でトーナメントを実施。北陸ジュニア竜王のタイトルをかけた決勝戦は、富山県の中学1年生、永井蒼太朗さんと、福井県の中学2