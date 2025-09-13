子ども2人の高校卒業までの教育費は、それぞれ約1000万円はかかる可能性が高いです。 そんな現実を前にすると、たとえ夫が年収700万円と高収入であっても、自身が専業主婦でいることに焦りを感じるという主婦の方も珍しくありません。幼稚園から高校まで、公立・私立の組み合わせ次第ではさらなる出費も考えられる中、家計の将来を見据えた働き方の見直しは必要かもしれません。 本記事では、教育費の実情や働く場合のメ