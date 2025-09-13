福岡市で13日、楽しみながら学び、福岡のミライについて考える体験型イベントが始まりました。福岡市役所前のふれあい広場では13日、市民・行政・企業などが協力して「ミライを担う子どもたちの学び」と「花やみどりあふれるまちづくり」を推進するイベントが始まりました。会場では、福岡市が進める「一人一花運動」と連動したブースが並んでいます。また、子どもたちの将来の仕事の選択肢を広げようと、職業体験コー