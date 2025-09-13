香川大学の幸町キャンパスで13日、シンポジウム「ローカル×多様性＝未来のイノベーション」が開かれました。このシンポジウムは、四国で唯一MBAを取得できる香川大学大学院地域マネジメント研究科の学生が主体となって開催し、今年で22回目です。 特別講演では、プロサッカーチーム「カマタマーレ讃岐」を作った平成レッグスの住谷幸伸社長が登壇し、想いを伝え、地域を巻き込む方法などを話し