内容は希望次第確かな改造を受けた30台クームズ仕様のジャガーMk2に関して、詳細な記録はない。だが、クームズ＆サン社の元従業員でジャガーの歴史へ詳しいケン・ベル氏が、部分的に資料を残してくれている。【画像】マニア心を刺激クームズ仕様のジャガーフルアが手掛けたEタイプフェラーリ500も全106枚それを辿ると、クームズ仕様の多くは従業員が購入していたらしい。ベース車両の殆どには、ジャガー・マークIX譲りの