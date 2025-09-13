台風15号の接近に伴い国内最大級の竜巻が発生した静岡･牧之原市では、被害に遭った住宅の調査が進められています。（記者）「きょうの被災地は時折雨が強く降っています。住宅を見てみると屋根にはブルーシートがかけられていて、復旧が道半ばであることがわかります」牧之原市は、台風による浸水を含め1100棟以上の住宅が被害を受けました。13日は行政からの支援を受けるため、「全壊」「半壊」などを判定する被害認