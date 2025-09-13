◇パ・リーグDeNA・藤浪晋太郎投手（31）が14日の巨人戦に先発する。日本球界に復帰後、3試合に登板して1勝0敗、防御率1.45。この日は神宮球場の室内練習場などで調整を行った。日に日に注目が集まっているが「ネットは見ないので。皆さんの記事も（笑い）。（球場で）応援していただいているの感じます。バズるとかの意味での感覚はないです」と冗談を交えて語った。２位巨人とはこの日の試合前時点で1ゲーム差で、本拠地での