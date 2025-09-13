韓国のシンハンドンヘ・オープンゴルフ第3日（ジャック・ニクラウスGC＝7471ヤード、パー72）の13日、今季2勝目、ツアー通算8勝目を狙う比嘉一貴が8バーディー、1ボギーの65をマークし、通算14アンダーの202で単独トップに立った。1打差の2位はスコット・ビンセント（ジンバブエ）。日本勢は吉田泰基が通算12アンダーで3位につけた。杉浦悠太が10アンダーで8位。さらに1打差の12位で竹安俊也、大槻智春、勝俣陵、谷原秀人が追