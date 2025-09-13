気象庁気象庁は13日、北日本から西日本で14日にかけて大雨に警戒するよう呼びかけた。これまでの雨で地盤の緩んでいる所では、少ない雨量で土砂災害の危険度が高まる恐れがあるとしている。落雷や突風、ひょうにも注意が必要だ。気象庁によると、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を東北東に進んでいる。前線に向かう暖かく湿った空気の影響で、北日本から西日本は大気の状態が非常に不安定となっている。北海道では14日