◇MLB ジャイアンツ5×-1ドジャース(日本時間13日、オラクル・パーク)ドジャースのロバーツ監督が延長10回にサヨナラホームランを浴びたタナー・スコット投手についてコメントしました。スコット投手はこの日1アウト3塁の場面で4番手としてマウンドに上がりますが、フォアボールと敬遠で満塁となると、パトリック・ベイリー選手に高めをとらえられ、レフトスタンドへホームランを浴び敗れました。試合後、スコット投手についてロバ