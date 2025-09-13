9月13日の午前、黒煙を上げて出発したのは新津駅と会津若松駅(福島県)の間を走る「SLばんえつ物語」です。8月末に乗客数が100万人を突破し、きょうはファンたちが出発を見守るイベントが開かれました。(地元の家族)「子どもがちょうど電車や車が好きなので、いいなと思ってきました。そんなに乗られているんだなとびっくりしました」きょうは新しいヘッドマークもお披露目。写真に収めようと全国からSLファンが集まり、横浜