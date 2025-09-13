日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。20世紀後半を駆け抜けた、悪名高い実在の人物の愛と破滅のシネ・バラード。＊＊＊『リモノフ』評点：★4.5点（5点満点）© Wildside, Chapter 2, Fremantle España, France 3 Cinema, Pathé Films.滅茶苦茶と矛盾の内にこそ「人間性」があるソ連時代のロシアに生まれた「パンク」な詩人・作家であり、