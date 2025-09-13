◆オリックス―ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）優勝マジック14の首位ソフトバンクはオリックスと敵地で対戦する。近藤健介が7月30日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）以来、約2カ月半ぶりに4番に座った。緒方理貢が「2番左翼」で、8月1日の楽天戦（みずほペイペイドーム）以来のスタメン起用となった。先発は自身5連勝中の上沢直之。【ソフトバンクのオリックス戦スタメン】1中周東佑京2左緒