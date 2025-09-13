◆オリックス―ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの牧原大成内野手（32）が通常通りの試合前練習を行った。11日のロッテ戦（ZOZOマリン）で自打球が右膝を直撃。フル出場したが、右膝の状態が心配されていた。小久保裕紀監督は「大丈夫という報告でした」と一安心。牧原大は残り試合に15年目で初の規定打席到達が懸かっているだけに、小久保監督は「（規定打席に）届くのが一番いい。優勝のために打線を