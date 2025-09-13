◆オリックス―ソフトバンク（13日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの小久保裕紀監督が優勝争いの心得を説いた。試合前練習で取材に対応。12日は日本ハムが敗れ、マジックが1減の14に。この日の練習時間帯も2位の日本ハムは西武とエスコンフィールド北海道で試合を行っていた。小久保監督は「自分たちの戦いをするだけ。あくまでわれわれが勝たないと優勝には届かない」と話した。さらに小久保監督は「その瞬間、瞬間に後