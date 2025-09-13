°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»⁉¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ±»Î¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë?²øÃÌ²È?¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢°ðÀî½ßÆó(78)¤¬¸ø³«¤·¤¿?¥ì¥¸¥§¥ó¥É?¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ðÀî¤¬¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆX¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎChar(70)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤ÎChar¤¬°ðÀî¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÅº¤¨Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡¢¤Ê¤ó¤È¤â½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ð´é¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë°ðÀî½ßÆó(º¸)¤ÈChar(X@Junji_Ina