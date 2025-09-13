出水市の病院で大雨による土石流が発生し、多くの負傷者が出たことを想定した訓練が行われました。13日出水市の出水総合医療センターで行われた災害訓練。被災者の受け入れや情報収集の流れなどを確認し、災害が発生した際に職員が迅速に対応できるよう行われたものです。訓練は阿久根市や出水市などに線状降水帯が発生し、大雨による土石流で20人ほどの負傷者が出たという想定で行われました。約100人の職員が参加