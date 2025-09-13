熊本市の路上で女性から財布が入ったバッグを引ったくった疑いで、53歳の男が逮捕されました。自転車で女性の後をつけたとみられています。窃盗の疑いで逮捕されたのは、益城町古閑の無職･杉野健一容疑者(53)です。■前田清鈴記者「杉野容疑者はこの付近を歩いていた女性の後ろから自転車で近付き、バッグを奪ってそのまま走り去ったということです」杉野容疑者は9月6日午後9時ごろ、熊本市東区長嶺南の路上を歩いていた女性から、