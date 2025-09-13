４回、２死一、二塁のピンチを無失点に抑え、ガッツポーズする三浦学苑の佐藤＝サーティーフォー保土ケ谷◆三浦学苑８−１武相（８回コールド）三浦学苑は背番号１１の左腕佐藤が好投。六回２死まで無安打。最終盤につかまりかけたが、８回を４安打１失点で投げ切った。夏はベンチ外で、公式戦の先発はこの日が２度目。だが「この１週間はチームで一番良かった」という樫平剛監督（４１）の読み通り、武相打線を翻弄（ほんろう