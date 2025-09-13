９月１３日の阪神５Ｒで、小崎綾也騎手＝栗東・フリー＝が騎乗したタワワ（５着）は最後の直線で外側に斜行した。その影響でクリスプレミアム（８着）およびパーシャングレー（１０着）の進路が狭くなった。この件について、小崎騎手は９月２７日から１０月１２日までの１６日間（開催日６日間）の騎乗停止となった。８月２３日に不注意騎乗による騎乗停止処分を受けており、短期間に同様の不注意騎乗を繰り返し行ったことが考