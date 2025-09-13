◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１３日・東京ドーム）巨人の船迫大雅投手が５番手で登板して、１回を３者凡退に抑えた。１点を追う８回に登板。この回の先頭・大山を変化球で空振り三振。続く高寺を遊飛。最後は坂本を１４６キロ直球で遊直。無失点に抑えた。船迫は新人王を獲得した昨年に自己最多の５１試合に登板していたが、今季はこれで５２試合目の登板とキャリアハイを更新。また、これで６試合連続無失点とした