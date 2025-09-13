元「日向坂46」のメンバーで俳優の齊藤京子さん（28）が2025年9月10日、自身のインスタグラムを更新。全身デニムコーデでまとめたオフショットを披露した。「デニムでトータルコーディネート」齊藤さんは、「デニムでトータルコーディネートしたおしゃれなスタイリングでした」といい、自撮りや全身ショットなど3枚を投稿。インスタグラムに投稿された写真では、ノースリーブのデニムワンピースにデニムのパンツを合わせたコーディ