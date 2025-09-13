9月7日にNPB最速Vを決めた藤川阪神。優勝決定時点で2位・巨人に17ゲーム差、2位以下のチームがすべて勝率5割切りというぶっちぎりの栄冠ながら、ゴールまでの道のりは、けっして平坦ではなかった。絶対に負けられない試合で、チームに貴重な勝利をもたらした名場面を振り返ってみよう。【久保田龍雄/ライター】【快勝】9月11日のベイスターズ戦で勝利を収めた阪神タイガースの面々一世一代の“忍者プレー”「神の手」タッチと絶