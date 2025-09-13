【来週の注目材料】0.25%利下げは織り込み済み、ドットプロットに注目か=米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 来週16日、17日に米連邦公開市場委員会(FOMC)が開催されます(結果発表は日本時間18日午前3時)。 今年初となる利下げの実施がほぼ確実視されています。 前回7月29日、30日の米連邦公開市場委員会(FOMC)は市場予想通り5会合連続となる政策金利の据え置きとなりました。2名の理事が0.25%の利下げを主張して反対に