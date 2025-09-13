１２日、王毅氏と会見するファンデアベレン大統領。（ウィーン＝新華社記者／賀燦鈴）【新華社ウィーン9月13日】オーストリアのファンデアベレン大統領は12日、ウィーンで中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長と会見した。１２日、王毅氏と握手を交わすファンデアベレン大統領（右）。（ウィーン＝新華社記者／賀燦鈴）