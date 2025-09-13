今月は認知症月間です。富山市の商業施設では認知症について理解を深めるイベントが開かれました。県は認知症の正しい知識や企業の取り組みなどを知ってもらおうと、毎年この時期に県内でイベントを開いています。今年は富山市のアピアショッピングセンターを会場に、認知症や認知機能に関する27のブースが出店しました。ゲームを通して認知機能を測定できるコーナーでは多くの人が体験し、自分の脳