日本生命保険子会社の「ニッセイ・ウェルス生命保険」は13日、販売代理店である三井住友銀行とみずほ銀行への出向者が、社外秘情報を不正に持ち出していたと明らかにした。日生の事案発覚を受けて、内部調査していた。