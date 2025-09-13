きょうの県内は雲が多い空模様でにわか雨が降った所もありました。今夜からあすにかけては雷を伴った激しい雨のところがある見込みです。前線があすにかけ日本海を南下し、北陸地方を通過する見込みです。この前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、県内はあす昼前にかけて、大気の状態が不安定になり雷を伴い、激しい雨の降る所がある見込みです。あす夕方6時までの24時間に予想される降水量は県東部・西部ともに100ミ